Командующий ООС Кравченко отреагировал на угрозы главаря террористов Пушилина

5 сентября, 2020, 21:25

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Украина готова дать адекватный отпор на угрозы главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина уничтожить позиции ВСУ под оккупированной Горловкой

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По словам Кравченко, им вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы "ДНР" по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области.

"По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года трехстороннем контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня . За указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона", - отметил Кравченко.

Вместе с тем он заверил, что в случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командования Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами.

Напомним главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин утром в субботу, 5 сентября 2020 года, заявил, что принял решение "выдать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины , которые якобы были созданы в районе поселка Шумы Торецкого района Донецкой области в нарушение договоренностей о полном прекращении огня.

5 сентября Украина инициировала созыв внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы из-за приказа главаря "ДНР" Дениса Пушилина об уничтожении позиций ВСУ вблизи оккупированной Горловки.

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