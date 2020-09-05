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Espreso.tvОперація об'єднаних силКомандующий ООС Кравченко отреагировал на угрозы главаря террористов Пушилина

Командующий ООС Кравченко отреагировал на угрозы главаря террористов Пушилина


фото: mil.gov.ua
Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Украина готова дать адекватный отпор на угрозы главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина уничтожить позиции ВСУ под оккупированной Горловкой

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По словам Кравченко, им вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы "ДНР" по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области.

"По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года трехстороннем контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня . За указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона", - отметил Кравченко.

Вместе с тем он заверил, что в случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командования Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами.

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