Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за приказа Пушилина уничтожить позиции ВСУ
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Прямой" .
По его словам, украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы 6 сентября, чтобы обсудить приказ главаря боевиков уничтожить украинские укрепления в районе населенного пункта Шумы, расположенного вблизи линии разграничения.
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"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально завтра", - сказал Кулеба.
- Напомним, главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин утром в субботу, 5 сентября 2020 года, заявил, что принял решение "выдать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы были созданы в районе поселка Шумы Торецкого района Донецкой области в нарушение договоренностей о полном прекращении огня.
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