Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за приказа Пушилина уничтожить позиции ВСУ

5 сентября, 2020, 20:37

Украина инициировала созыв внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы из-за приказа главаря "ДНР" Дениса Пушилина об уничтожении позиций ВСУ вблизи оккупированной Горловки

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Прямой" .

По его словам, украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы 6 сентября, чтобы обсудить приказ главаря боевиков уничтожить украинские укрепления в районе населенного пункта Шумы, расположенного вблизи линии разграничения.

Читайте также: Агония Мордора. Зачем Россия хочет приднестровский сценарий на Донбассе здесь и сейчас?

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально завтра", - сказал Кулеба.

Напомним, главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин утром в субботу, 5 сентября 2020 года, заявил, что принял решение "выдать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы были созданы в районе поселка Шумы Торецкого района Донецкой области в нарушение договоренностей о полном прекращении огня.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо