Продажа "Мотор Сичи": китайцы инициируют международный арбитраж с Украиной и оценили свой ущерб в $ 3,5 млрд

4 сентября, 2020, 21:33

4 сентября китайская компания Skyrizon обнародовала юридический документ (Notice of Investment Dispute), в котором обвинила нашу страну в нарушении международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций

Об этом сообщает " УНИАН ".

Как отметил представитель компании Skyrizon, соответствующая претензия уже отправлена украинскому Миминистерству юстиции.

Читайте также: США обеспокоены китайскими инвестициями в Украине

Напомним, инвесторы с Skyrizon в 2016 году приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич".

Однако по инициативе СБУ на акции суд наложил арест на акции компании.

Ущерб от ареста акций китайские инвесторы оценили в более $ 3,5 млрд.

Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и "прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ОАО "Мотор Сич" и его акционеров". В случае, если Украина не начнет переговоры, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство

Запорожское предприятие "Мотор Сич" занимается выпуском авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Его продукцию используют в более чем ста странах мира.

В августе группа DCH харьковчанина Александра Ярославского достигла договоренностей с китайскими инвесторами Skyrizon Aircraft Holdings Limited по развитию "Мотор Сичи".

1 сентября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не принял к рассмотрению заявку группы DCH по приобретению акций "Мотор Сичи"

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо