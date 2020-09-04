Продажа "Мотор Сичи": китайцы инициируют международный арбитраж с Украиной и оценили свой ущерб в $ 3,5 млрд
Об этом сообщает " УНИАН ".
Как отметил представитель компании Skyrizon, соответствующая претензия уже отправлена украинскому Миминистерству юстиции.
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Напомним, инвесторы с Skyrizon в 2016 году приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич".
Однако по инициативе СБУ на акции суд наложил арест на акции компании.
Ущерб от ареста акций китайские инвесторы оценили в более $ 3,5 млрд.
Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и "прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ОАО "Мотор Сич" и его акционеров". В случае, если Украина не начнет переговоры, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство
- Запорожское предприятие "Мотор Сич" занимается выпуском авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Его продукцию используют в более чем ста странах мира.
- В августе группа DCH харьковчанина Александра Ярославского достигла договоренностей с китайскими инвесторами Skyrizon Aircraft Holdings Limited по развитию "Мотор Сичи".
- 1 сентября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не принял к рассмотрению заявку группы DCH по приобретению акций "Мотор Сичи"
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