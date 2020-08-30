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Espreso.tvОбществоСША обеспокоены китайскими инвестициями в Украину

США обеспокоены китайскими инвестициями в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность Вашингтона из-за инвестиций Китая в украинскую промышленность

Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

"Секретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина приобрести производителя двигателей "Мотор Сич", - отмечает американская сторона.

Вашингтон не впервые выступает против покупки Китаем одного из крупнейших производителей авиадвигателей в мире. Так, еще в августе 2019 года Джон Болтон, работавший тогда в должности советника президента США по национальной безопасности, стремился не допустить продажу "Мотор Сичи" китайской компании ".

Болтон считал, что успешная операция позволит Китаю получить доступ к важным технологиям в сфере обороны.

  • Запорожское предприятие "Мотор Сич" занимается выпуском авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Его продукцию используют в более чем ста странах мира.
  • В августе группа DCH харьковчанина Александра Ярославского достигла договоренностей с китайскими инвесторами Skyrizon Aircraft Holdings Limited относительно развития "Мотор Сичи".

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