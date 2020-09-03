"Не может отменять действие презумпции невиновности": ОПГ ответил на требование к Зеленскому "отреагировать" на обвинения против судей ОАСК

3 сентября, 2020, 18:07

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"О требованиях к президенту "отреагировать" на обвинения против судей Окружного административного суда города Киева. Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей. Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОПГ принял к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия.

"Надеемся, что расследование такого громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил.

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