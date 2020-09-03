Лучший боксер мира может не выйти на ринг в этом году
Об этом сообщает isport.ua.
У команды боксера пока нет соглашения с платформой DAZN, которая пытается договориться о снижении гонорара Альвареса. Согласно контракту со стриминговым сервисом, 30-летний боксер должен заработать не менее $35 млн за каждый бой. Однако DAZN предлагают лишь половину этой суммы, потому что промоутерская группа Golden Boy Promotions не выполнила своего обещания - организовать один супербой Альвареса в год.
Недавно DAZN отказался утвердить турка Авни Йилдирима как соперника Сауля Альвареса. Сервис был недоволен уровнем турецкого соперника.
Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- Напомним, 19 августа стало известно, что Сауль Альварес проведет бой против Авни Йилдирима .
- 26 августа сообщалось, что чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес проведет свой следующий бой в ноябре .
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