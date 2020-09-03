Лучший боксер мира может не выйти на ринг в этом году

3 сентября, 2020, 20:49

Мексиканский боксер Сауль Альварес может вернуться на ринг только в следующем году

Об этом сообщает isport.ua.

У команды боксера пока нет соглашения с платформой DAZN, которая пытается договориться о снижении гонорара Альвареса. Согласно контракту со стриминговым сервисом, 30-летний боксер должен заработать не менее $35 млн за каждый бой. Однако DAZN предлагают лишь половину этой суммы, потому что промоутерская группа Golden Boy Promotions не выполнила своего обещания - организовать один супербой Альвареса в год.

Недавно DAZN отказался утвердить турка Авни Йилдирима как соперника Сауля Альвареса. Сервис был недоволен уровнем турецкого соперника.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.