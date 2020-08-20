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Espreso.tvСпортСтримминговый сервис требует от лучшего боксера мира изменить соперника

Стримминговый сервис требует от лучшего боксера мира изменить соперника


фото: Getty Images
Стримминговый сервис DAZN отказался утвердить турка Авни Йилдирима в качестве соперника лучшего боксера мира - мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает vRINGe.com .

В DAZN недовольны уровнем Йилдирима, которого назначили соперником Альвареса в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Однако, по данным инсайдера Майка Коппинджера боссы DAZN не хотят портить отношения с Альваресом. Платформа готова согласиться на бой с Йилдиримом, если мексиканец согласиться уменьшить гонорар на 50% и сражаться за $ 20 млн.

В то же время, исполнительный директор DAZN Джон Скиппер готов заплатить Альваресу $ 40 млн оппонента топ-уровня. В частности, за третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Сауль Альварес в у2018 году заключил с DAZN контракт на 11 боев, за которые он получит $ 365 млн. За предыдущие два поединка против американца Дэниэла Джейкобса и россиянина Сергея Ковалева мексиканец зарабатывал по $ 40 млн.

Сауль Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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