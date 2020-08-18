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Espreso.tvСпортЛучший боксер мира узнал имя своего следующего соперника

Лучший боксер мира узнал имя своего следующего соперника


фото: Getty Images
Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес проведет бой против Авни Йылдырыма

Об этом сообщает официальный twitter WBC.

Боксеры сразятся за вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета). Место и дата боя пока не сообщаются.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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