Лучший боксер мира узнал имя своего следующего соперника

18 августа, 2020, 21:29

Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес проведет бой против Авни Йылдырыма

Об этом сообщает официальный twitter WBC.

Боксеры сразятся за вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета). Место и дата боя пока не сообщаются.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

7 июля сообщалось, что Сауль Альварес предложил украинцу Сергею Деревянченко за поединок $2,6 млн.

14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.