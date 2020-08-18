Лучший боксер мира узнал имя своего следующего соперника
18 августа, 2020, 21:29
Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес проведет бой против Авни Йылдырыма
Об этом сообщает официальный twitter WBC.
Боксеры сразятся за вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета). Место и дата боя пока не сообщаются.
Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
August 18, 2020
- 7 июля сообщалось, что Сауль Альварес предложил украинцу Сергею Деревянченко за поединок $2,6 млн.
- 14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.
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