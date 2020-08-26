Лучший боксер мира узнал имена двух потенциальных соперников
Об этом сообщает Boxиng Scene.
Промоутерская компания Golden Boy Promotions начала переговоры со стриминговым сервисом DAZN относительно следующего боя Альвареса, который должен пройти в ноябре 2020 года.
По информации источника, промоутеры утвердили только двух возможных оппонентов для мексиканца - это действующие чемпионы суперсреднего веса британцы Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.
Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- Напомним, 19 августа стало известно, что Сауль Альварес проведет бой против Авни Йилдирима.
- 20 августа стриминговий сервис DAZN отказался утвердить турка Авни Йилдирима в качестве соперника лучшего боксера мира - мексиканца Сауля Альвареса.
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