Лучший боксер мира узнал имена двух потенциальных соперников

26 августа, 2020, 14:39

Чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес проведет свой следующий бой в ноябре

Об этом сообщает Boxиng Scene.

Промоутерская компания Golden Boy Promotions начала переговоры со стриминговым сервисом DAZN относительно следующего боя Альвареса, который должен пройти в ноябре 2020 года.

По информации источника, промоутеры утвердили только двух возможных оппонентов для мексиканца - это действующие чемпионы суперсреднего веса британцы Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.