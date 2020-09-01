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Espreso.tvЭкономикаКиев выделил на санитайзеры для школ 40,5 млн грн

Киев выделил на санитайзеры для школ 40,5 млн грн

Столица выделила на дезинфекторы для образовательных учреждений 40,5 млн грн накануне нового учебного года

Об этом рассказала Елена Фиданян, директор Департамента образования и науки, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

Вопросы и дезинфекции и вообще безопасности детских и взрослых коллективов в учреждениях образования полностью возложено на плечи местных властей. И не только в Киеве - так по всей Украине.

"Город Киев нашел средства. Мы их, конечно, переформатировали. Нам очень помогает то, что уже четвертый год действует такая программа, как бытовая мелочь, в котором мы финансируем эти потребности, которые нужны на моющие, на средства гигиены. В этом году они также сосредоточены и на дезинфицирующих средствах. Без денег это сделать невозможно. Киев предусмотрел 40,5 млн на все необходимые меры ", - сказала Фиданян.

Она подчеркнула, что КГГА получила ответ от Министерства здравоохранения, что с антиковидного фонда ни одному региону не выделено денег в период подготовки к новому учебному году.

  • В Украине 1 сентября ребята пойдут в школу, заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

  • "Первый звонок" пройдет во всех школах Киева 1 сентября, сообщили в КГГА.

  • Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам развести время начала уроков для детей из разных возрастных групп.

Школы самостоятельно смогут переносить каникулы во время карантина с учетом эпидситуации, отмечают в Минздраве.

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