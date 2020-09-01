Киев выделил на санитайзеры для школ 40,5 млн грн

1 сентября, 2020, 08:03

Столица выделила на дезинфекторы для образовательных учреждений 40,5 млн грн накануне нового учебного года

Об этом рассказала Елена Фиданян, директор Департамента образования и науки, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

Вопросы и дезинфекции и вообще безопасности детских и взрослых коллективов в учреждениях образования полностью возложено на плечи местных властей. И не только в Киеве - так по всей Украине.

"Город Киев нашел средства. Мы их, конечно, переформатировали. Нам очень помогает то, что уже четвертый год действует такая программа, как бытовая мелочь, в котором мы финансируем эти потребности, которые нужны на моющие, на средства гигиены. В этом году они также сосредоточены и на дезинфицирующих средствах. Без денег это сделать невозможно. Киев предусмотрел 40,5 млн на все необходимые меры ", - сказала Фиданян.

Она подчеркнула, что КГГА получила ответ от Министерства здравоохранения, что с антиковидного фонда ни одному региону не выделено денег в период подготовки к новому учебному году.

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