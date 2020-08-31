"С учетом эпидситуации": Шкарлет отметил, что школы самостоятельно смогут переносить каникулы во время карантина

31 августа, 2020, 15:56

Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам самостоятельно принимать решение о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации из-за продолжения карантина

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет, передает РБК-Украина .

Шкарлет отметил, что министерство рекомендует школам реализовать автономное право и определить особенности организации образовательного процесса.

"Одновременно руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", - подчеркнул министр.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам развести время начала уроков для детей из разных возрастных групп.

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