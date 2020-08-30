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Espreso.tvОбществоОбучение младшей и старшей школы следует начинать в разное время, - МЗ

Обучение младшей и старшей школы следует начинать в разное время, - МЗ

Министерство здравоохранения Украины рекомендует школам развести время начала уроков для детей из разных возрастных групп

Об этом 30 августа 2020 года во время брифинга в формате онлайн сообщил руководитель ведомства Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"Начальная школа, например, начинает заниматься в 8:30, а старшая в 8:45 или в 9:00 в зависимости от графика, установленного в школе. Главное, чтобы это было разное начало дня, и тогда разное время перемен", - пояснил Степанов.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы уменьшить количество контактов между детьми из разных возрастных групп, и таким образом, снизить риск инфицирования школьников COVID-19.

Кроме того, если школа многоэтажная, Минздрав рекомендует организовать обучение детей разных возрастных групп на разных этажах, чтобы они как можно меньше контактировали между собой.

Также Степанов напомнил, что Минздрав и Минобразования ранее рекомендовали организовать те занятия, которые возможно, на свежем воздухе.

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