Обучение младшей и старшей школы следует начинать в разное время, - МЗ
Об этом 30 августа 2020 года во время брифинга в формате онлайн сообщил руководитель ведомства Максим Степанов, передает Еспресо.TV.
"Начальная школа, например, начинает заниматься в 8:30, а старшая в 8:45 или в 9:00 в зависимости от графика, установленного в школе. Главное, чтобы это было разное начало дня, и тогда разное время перемен", - пояснил Степанов.
Он отметил, что это необходимо для того, чтобы уменьшить количество контактов между детьми из разных возрастных групп, и таким образом, снизить риск инфицирования школьников COVID-19.
Кроме того, если школа многоэтажная, Минздрав рекомендует организовать обучение детей разных возрастных групп на разных этажах, чтобы они как можно меньше контактировали между собой.
Также Степанов напомнил, что Минздрав и Минобразования ранее рекомендовали организовать те занятия, которые возможно, на свежем воздухе.
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