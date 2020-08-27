"Первый звонок" пройдет во всех школах Киева 1 сентября, - КГГА

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский в ходе проверки учебных заведений столицы к началу нового учебного года, передает "Укринформ".

"Первый звонок состоится 1 сентября по традиции во всех учебных заведениях города Киева, во всех школах дети пойдут в школу. Мы разработали регламент, и хочу еще раз успокоить и пригласить родителей к новому учебному году", - сказал Мондриевский.

Он отметил, что все киевские школы готовы к началу нового учебного года с 1 сентября.

"Закуплены все необходимые дезинфицирующие средства: полотенца одноразовые, мыло и все, что необходимо по рекомендации главного санитарного врача. Разработанные регламенты работы, подготовленные указатели, открыты все максимально входы, для того чтобы развести возрастные группы детей, для того чтобы дети не заходили через один вход . Проветривание классов обязательно в перерывах, разведение начала уроков - для младшей школы начало в одно время, для средней в другое, для старшей школы - другое начало уроков, для того чтобы дети не скапливались одновременно на переменах в школах ", - рассказал он .

Также по его словам, разработано и утверждено специальное меню питания для детей начальной школы, которое оплачивается из городского бюджета.

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