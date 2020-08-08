Шмыгаль рассказал, пойдут ли дети 1 сентября в школу

8 августа, 2020, 20:50

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 1 сентября в школе начнется нормальный учебный год

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, 1 сентября украинские дети пойдут в школу.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в регионах, попавших в "красную зону", будет введен карантин, как при других эпидемиях.

"В тех регионах, где есть "красные" ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а затем снова идут в школу", - пояснил Шмыгаль.

23 июля министр образования Любомира Мандзий заявила, что в Кабинете министров еще нет решения, пойдут ли ученики к школу 1 сентября или продолжится дистанционное обучение.

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