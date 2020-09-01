Форвард "Динамо" может продолжить карьеру в чемпионате Германии
Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгар в twitter.
По информации источника, несмотря на активные переговоры между руководством "Динамо" и итальянской "Болоньей", немецкий клуб следит за ситуацией и стремится подписать 20-летнего футболиста. Прошлый сезон Бундеслиги "Вольфсбург" завершил на 7-й позиции и получил право играть в Лиге Европы.
В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
Nonostante la trattativa molto avviata con il #Bologna anc
he il #Wolfsburg ha sondato il terreno con la #DinamoKiev per il talentuoso #Supryaga #calciomercato #Sportitaliamercato- Gianluigi Longari (@Glongari) August 31, 2020
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 12 августа стало известно, что Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского.
- 13 августа "Динамо" отказалось продавать Супрягу итальянской "Болонье".
- 31 августа спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что клуб работает над трансфером форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.
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