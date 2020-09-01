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Espreso.tvСпортФорвард "Динамо" может продолжить карьеру в чемпионате Германии

Форвард "Динамо" может продолжить карьеру в чемпионате Германии


фото: fcdynamo.kiev.ua
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгар в twitter.

По информации источника, несмотря на активные переговоры между руководством "Динамо" и итальянской "Болоньей", немецкий клуб следит за ситуацией и стремится подписать 20-летнего футболиста. Прошлый сезон Бундеслиги "Вольфсбург" завершил на 7-й позиции и получил право играть в Лиге Европы.

В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

 

Nonostante la trattativa molto avviata con il #Bologna anc

he il #Wolfsburg ha sondato il terreno con la #DinamoKiev per il talentuoso #Supryaga #calciomercato #Sportitaliamercato

- Gianluigi Longari (@Glongari) August 31, 2020

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