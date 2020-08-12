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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" может стать одноклубником Малиновского в "Аталанте"

Футболист "Динамо" может стать одноклубником Малиновского в "Аталанте"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Форвард "Динамо" Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского

Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио на собственном сайте .

По его информации, Владислав Супряга попал в сферу интересов "Аталанты". Также на форварда претендуют другие итальянские клубы - "Болонья" и "Лацио".

По неофициальным данным "Динамо" хочет получить за 20-летнего нападающего не менее 15 млн евро. Контракт упряжи с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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