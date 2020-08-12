Футболист "Динамо" может стать одноклубником Малиновского в "Аталанте"
12 августа, 2020, 12:52
Форвард "Динамо" Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского
Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио на собственном сайте .
По его информации, Владислав Супряга попал в сферу интересов "Аталанты". Также на форварда претендуют другие итальянские клубы - "Болонья" и "Лацио".
По неофициальным данным "Динамо" хочет получить за 20-летнего нападающего не менее 15 млн евро. Контракт упряжи с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 4 августа стало известно, что бразильский футболист Тайсон может перейти из "Шахтера" в "Аталанты" .
- 6 августа сообщалось, что "Шахтер" не отпустил на 12 млн евро в итальянской "Аталанты" израильского полузащитника Манора Соломона.
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