Футболист "Динамо" может стать одноклубником Малиновского в "Аталанте"

12 августа, 2020, 12:52

Форвард "Динамо" Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского

Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио на собственном сайте .

По его информации, Владислав Супряга попал в сферу интересов "Аталанты". Также на форварда претендуют другие итальянские клубы - "Болонья" и "Лацио".

По неофициальным данным "Динамо" хочет получить за 20-летнего нападающего не менее 15 млн евро. Контракт упряжи с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb