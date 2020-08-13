"Динамо" отказалось отпускать форварда итальянского клуба

13 августа, 2020, 12:18

"Динамо" отказалось продавать нападающего Владислава Супрягу итальянской "Болоньи"

Об этом сообщает TuttoBolognaWeb .

"Болонья" предложила за 20-летнего нападающего 8 млн евро. Киевляне сразу отклонили предложение, поскольку хотят получить за Супрягу минимум 15 млн евро.

Однако, итальянский клуб считаю эту сумму завышенной и начал искать другие варианты усиления атаки.

В нынешнем сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

12 августа стало известно, что Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанты" и стать одноклубником другого украинском - Руслана Малиновского.

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