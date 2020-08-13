"Динамо" отказалось отпускать форварда итальянского клуба
13 августа, 2020, 12:18
"Динамо" отказалось продавать нападающего Владислава Супрягу итальянской "Болоньи"
Об этом сообщает TuttoBolognaWeb .
"Болонья" предложила за 20-летнего нападающего 8 млн евро. Киевляне сразу отклонили предложение, поскольку хотят получить за Супрягу минимум 15 млн евро.
Однако, итальянский клуб считаю эту сумму завышенной и начал искать другие варианты усиления атаки.
В нынешнем сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 12 августа стало известно, что Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанты" и стать одноклубником другого украинском - Руслана Малиновского.
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