Макрона предостерег Путина от "intervention" в Беларусь

29 августа, 2020, 08:45

Президент Франции Эмманюэль Макрон "самым худшим" вариантом развития ситуации в Беларуси считает "российское вмешательство"

Вечером в пятницу, 28 августа 2020 года, на встрече с журналистами, аккредитованными в Елисейском дворце, глава французского государства высказался против "любого внешнего вмешательства" в дела Беларуси, поддержав предложение ОБСЕ выступить посредником в налаживании диалога между белорусскими властями и обществом, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

На встрече с журналистами президентского пула Макрона указал на опасность превращения белорусского кризиса в "международный", выступив против "любого внешнего вмешательства" в ситуацию в Беларуси.

"Хуже всего было бы российское вторжение ("le pire est l'intervention russe")", отметил президент Франции, комментируя сделанное накануне Владимиром Путиным заявление о формировании в России "резерва из сотрудников правоохранительных органов" для оказания помощи Александру Лукашенко в случае, если ситуация "выйдет из-под контроля".

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По словам Макрона, о недопустимости внешнего вмешательства - "и прежде всего, вмешательства российских сил" - он лично говорил Путину в ходе двусторонних переговоров.

Французский президент также отметил, что в этом вопросе его точка зрения совпадает с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель:

"Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине".

Главной целью дипломатических усилий Франции и Германии президент Макрон назвал налаживание в Беларуси диалога между обществом и властью при посредничестве ОБСЕ.

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"Мы хотим привлечь Россию к диалогу по Беларуси, чтобы она помогла нам убедить президента Лукашенко в необходимости принять предложение ОБСЕ о посредничестве", - добавил он.

По словам Макрона, в ходе переговоров с ним самим и канцлером Меркель Владимир Путин сообщил, что поддерживает "посредничество" ОБСЕ в установлении диалога в Беларуси. Лукашенко отказывается от такого посредничества, признал президент Франции, который считает, что Путину "нужно приложить усилия", чтобы "помочь" европейцам добиться от белорусского руководителя согласия на диалог.

Справка

В Беларуси уже три недели не утихают невиданные за всю новейшую историю страны протесты.

Их вызвали официальные результаты проведенных 9 августа 2020 г. очередных президентских выборов, согласно которым главой государства якобы шестой раз подряд стал Александр Лукашенко, который бессменно руководит Республикой Беларусь последние 26 лет, а не Светлана Тихановская, жена политзаключенного и известного в стране оппозиционного блогера Сергея Тихановского .

Первую волну мирных выступлений граждан власти подавили силой и арестами нескольких тысяч человек. Но уличные акции все равно продолжаются. Начата также общебелорусская забастовка.

Есть погибшие среди гражданских лиц. Первыми были подтверждены насильственные смерти Александра Тарайковского (Минск), Александра Вихря (Гомель), Геннадия Шутова (Брест). Тарайковский и Шутов погибли от нанесенных ОМОНом огнестрельных ранений. Вихря забили до потери сознания в автозаке, в больницу он был доставлен уже в состоянии клинической смерти.

При этом точное количество жертв среди протестующих до сих пор невозможно установить, поскольку несколько десятков человек пропали без вести. Их судьба устанавливается.

Международное сообщество не признает победу Лукашенко. С переизбранием его поздравили только лидеры РФ, КНР и Казахстана.

При этом руководитель Беларуси отказывается от общения с западными политиками и не соглашается на освобождение политзаключенных и проведение повторных выборов.

Тихановская, в свою очередь, объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

После выборов она уехала в Литву, где и находится сейчас.

Напомним, премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал, что Александр Лукашенко отказывался от телефонного разговора не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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