Как события в Беларуси повлияют на цену топлива в Украине. Экспертный опрос

28 августа, 2020, 10:00

Украина импортирует из Беларуси треть потребляемых нефтепродуктов. Это бензин, дизтопливо и газ. Поэтому турбулентность в соседней стране может повлиять на рядового украинского водителя и на его расходы на горючее

Журналистка Еспресо Ольга Чайка спросила у экспертов, насколько вероятно прекращение поставок горючего из Беларуси и что будет с ценами на бензин в Украине в таком случае.

Василий Дмитров, маркетинг-директор ОККО:

На сегодняшний день все белорусские заводы - их два: Мозырский и Новополоцкий - они грузят ритмично и декларируют дальнейшую стабильную работу. И все заявки, которые мы делаем, они подтверждают и вежливо выполняют. Поэтому мы не ожидаем сейчас каких-то существенных изменений.

Мы, конечно, понимаем, что ситуация политическая и она может кардинально измениться в любой момент. Рынок сейчас работает с неплохими остатками, которые позволят рынку достаточно быстро перестроиться. В первую очередь за счет того, что этот рынок хорошо диверсифицирован. Поэтому все крупные игроки смогут быстро переориентироваться на поставки с других европейских заводов. Ресурс легко заедет с моря.

Соответственно, какие-либо изменения по Беларуси не должны сильно повлиять на рынок нефтепродуктов в Украине. Конечно, если ресурс будет доставляться с других европейских заводов или морем, то это будет несколько дороже - в первую очередь потому, что логистика будет дороже. Это повлияет на цену, но несущественно и не кардинально.

Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group:

Сейчас работники отдельных белорусских предприятий рассматривают возможность объявления забастовки. Что касается нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), продукция которых импортируется в Украину. В Беларуси работает два НПЗ - "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский (Гомельская обл.). Работники "Нафтана" действительно собрали подписи и могут объявить забастовку с 29 августа. По Мозырскому НПЗ таких сообщений нет - разве что об инициативе одного из цехов этого предприятия присоединиться к забастовке.

Пока эти намерения никак не влияют на ситуацию с поставками топлива в Украину.

Конечно, события в Беларуси влияют на настроения трейдеров. Есть определенная нервозность. Но пока нет сигналов, что поставки прекратятся.

На украинском рынке пока существует определенный профицит топлива, особенно дизельного. То есть у сетей, которые занимаются реализацией топлива, есть определенные запасы, которые, возможно, позволят смягчить влияние, если действительно белорусские предприятия присоединятся к забастовке и это каким-то образом повлияет на поставки. Но пока я не вижу значительных предпосылок для того, чтобы ситуация обострилась до остановки предприятий. Потому что у нефтеперерабатывающих заводов есть определенные технологические особенности: производство довольно сложно остановить.

С другой стороны, рынок нефтепродуктов в Украине открыт. То есть, в случае остановки импорта с одного направления в Украине есть возможность переориентации импорта на другие направления, то есть из стран ЕС. Конечно, это может повлиять на цены - в таком случае они вырастут. Но в конце концов рынок сбалансируется, и не исключено, что цены будут возвращаться к прежним значениям.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея":

Как официальные лица, так и протестующие утверждают, что события в Беларуси никоим образом не повлияют на объемы отгрузки нефтепродуктов, произведенных на Мозырском и Новополоцком заводах.

Насколько мне известно, протестные акции не привели к остановке ни одного из местных предприятий. Эти акции скорее похожи на встречи работников с руководством и не влияют на объемы производства.

Сейчас некоторые средства массовой информации распространяют одну, на мой взгляд фейковую, новость об остановке новополоцкого "Нафтана" якобы из-за акции протеста. Но на этом предприятии только происходит плановый ремонт, начатый еще до выборов.

Впрочем, не стоит пренебрегать несколькими маловероятными, однако возможными сценариями развития событий, которые способны спровоцировать возникновение проблем в Украине.

Во-первых, введение Украиной экономических санкций против Республики Беларусь. Однако, поскольку мы покупаем у нашей северной соседки около трети потребляемых нефтепродуктов, это будет, скорее, санкциями против украинских автомобилистов. Кроме того, это приведет к увеличению закупок дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа в Российской Федерации, что выглядит нонсенсом.

Второй сценарий. В Беларуси, как и в Украине, есть "горячие головы", убежденные, что действуют государству во благо, хоть понимают его по-своему. Они вполне способны что-то подорвать или что-то остановить, даже если 99,9% населения, с протестующими включительно, будет считать, что этого делать не надо.

В таком случае Украине станет туго. Надо будет ориентироваться на другие маршруты поставок, прежде всего с западного направления и с моря. Но на это уйдет около месяца, тогда как имеющихся запасов нефтепродуктов в настоящее время может не хватить. Как следствие - ажиотажный спрос, рост цен и возможные проблемы с проведением осенних полевых работ.

Отмечу еще раз: приведенные сценарии - введение санкций Украиной и блокировка поставок нефтепродуктов экстремистскими группировками на территории Беларуси - маловероятны.

Несмотря на это, Украина как государство должна иметь планы действий, в том числе в случае реализации этих сценариев. И такие планы разрабатываются, свидетельством чего является недавнее совещание в Минэнерго, где обсуждались возможные действия правительства в случае прерывания поставок белорусских нефтепродуктов в Украину.

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", публикация на Facebook:

О влиянии белорусского кризиса на топливный рынок.

Вот уже в течение недели трейдеры пытаются понять, что будет с поставками нефтепродуктов из Беларуси после начала массовых протестов. Волнение понятно: белорусы занимают больше 30% нашего рынка.

Пока НПЗ работают, о присоединении к забастовке заявили работники НПЗ "Нафтан". От второго и основного поставщика топлива в Украине - Мозырского НПЗ - новостей пока нет.

Я сильно сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает. Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства ударит не по Лукашенко, а по ним. Единственный, кто может дестабилизировать ситуацию - это Россия, которая обеспечивает львиную долю сырья. Но мотивов этому я тоже не вижу, разве что ситуация как-то сильно радикализируется.

Как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси - максимум, чем это может аукнуться для нас - временной, двух-трехнедельной турбулентностью. Не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией, да и то не факт.

Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, так перелит рынок.

Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят под сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты. За последний год уже трижды «сбоили» то русские (август-сентябрь 2019 года), то белорусы (первый квартал 2020 года), но за счет диверсификации эти кризисы проходили для конечного потребителя незаметно. Уверен, так будет и на этот раз (опять же, если будет иметь место кризисный сценарий, в который я не особо верю).