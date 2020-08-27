Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину

27 августа, 2020, 15:27

Портников Виталий

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что его страна создала резерв силовиков в помощь режиму Александра Лукашенко

Путин отметил, что этот резерв "не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля. И когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенную границу и не приступят просто к разбою".

Проще говоря, Путин не будет использовать своих силовиков до того момента, пока не поймёт, что появилась реальная угроза правлению Лукашенко, что белорусские силовики уже не справляются с собственным народом. И тогда в дела вступит российские силовики, а возможно – и российская армия, которая дислоцирована на территории Беларуси. Какую же нужно иметь наивность, чтобы предполагать, что российские солдаты находятся в Беларуси для противостояния мифической угрозе НАТО. Нет, российский солдат находится в Беларуси исключительно для того, чтобы стрелять в белоруса, тогда, когда белорус откажется подчиняться кремлёвской клике и своему марионеточному режиму. И именно для этого российские войска выводились в 2014-м году в Украину – чтобы сохранить марионеточный режим Виктора Януковича и удержать украинский народ в повиновении Кремлю. Сейчас ситуация повторяется. Просто с Украиной у России не было юридических договорённостей, которые позволили бы использовать российские войска для помощи марионеточному режиму. Единственное, что мог сделать тогда Владимир Путин, так использовать в качестве оккупационного контингента злосчастный Черноморский флот, эту группировку предателей на ржавых посудинах.

В Беларуси у Путина такие возможности есть. Это до сегодняшнего дня пресловутое союзное государство было симулякром, который позволял Лукашенко выманивать деньги у россиян в обмен на примитивную болтовню о дружбе и братстве. А сейчас это союзное государство превращается в то, ради чего оно было создано - в инструмент оккупации Беларуси. Как в 2014-м году база Черноморского флота в Севастополе превратилось в то, ради чего она была создана – в инструмент оккупации Крыма.

Белорусам необходимо точно понять: в своем стремлении к свободе они противостоят не Лукашенко и его преступному окружению. Они противостоят России, они противостоят Путину, они противостоят российским шовинистам, которые мечтают об уничтожении их страны, их народа, их языка, их исторического наследия. Которые хотят подменить Украину и Беларусь Россией.

Нам тоже не мешает это понять. Противостояние с Россией – главный вызов нашей государственности. Никакая популистская болтовня, никакая клоунада в коридорах власти, никакая безответственность жителей, которые не хотят становиться гражданами не отменят этого противостояния. Украине и Беларуси предстоит либо отбиться от российской экспансии, либо бесславно исчезнуть с политической карты современного мира.