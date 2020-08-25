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Espreso.tvОбществоТихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси

Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси

Белорусская оппозиционерка, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране

Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европарламента.

Тихановская заявила, что она представляет большинство.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", - сказала Тихановская.

Отметим, созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цель своей деятельности. Они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав ее участников "откровенно раскованными нацистами". Было возбуждено уголовное дело.

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