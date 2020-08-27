Лукашенко отказался ответить на звонок Макрона, - премьер Эстонии
27 августа, 2020, 10:24
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал, что Александр Лукашенко отказывался от телефонного разговора не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Об этом сообщает ЕRR .
"Насколько я знаю, они (Меркель и Макрона, - ред.) звонили не только президенту Российской Федерации. Просьбы о телефонных переговорах от обеих европейских лидеров были направлены также и в Минск - Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - сказал Ратас.
19 августа Меркель рассказала, что пыталась поговорить с Александром Лукашенко, но тот отказался.
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