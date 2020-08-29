28 августа на фронте: с российской стороны - без нарушений, с украинской - потерь нет
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 утра 29 августа, передает Еспресо.TV.
"Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
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С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня нет.
Среди личного состава Объединенных сил боевые потери и ранения отсутствуют.
- Напомним, с 27 июля на фронте действует всеобъемлющее и полное прекращение огня с Россией.
- По словам президента Владимира Зеленского, выступившего инициатором этих договоренностей, война на Донбассе якобы закончится уже к концу 2020 года.
- По мнению экспертов, за прекращение огня со своей стороны РФ потребует проведения в ОРДЛО местных выборов на условиях Кремля.
- Россияне и наемники, по официальным данным от командования ООС, лишь изредка прибегают к провокационным не прицельным обстрелам. Таким образом, на фронте уже месяц нет убитых и раненых.
- Вместе с тем, на прошлой неделе стало известно, что на Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудык из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области. Его командование объяснило этот случай неосторожным обращением с оружием.
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