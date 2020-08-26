"Не зафиксированы боевые потери и ранения": пресс-центр ООС о месяце "тишины" в Донбассе

26 августа, 2020, 18:17

За период с 27 июля в пресс-центре ООС сообщили о ноле случаев применения тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"26 августа завершается первый месяц, с тех пор как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время в полосах ответственности наших боевых бригад украинскими военнослужащими были задокументированы единичные неприцельные выстрелы , которые носили провокационный характер. в результате вражеского огня, в рядах Объединенных сил нет боевых потерь и ранений. За месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения ", - говорится в заявлении.

Также в ООС отметили, что в течение дня 26 августа в зоне проведения ООС сохранялся режим прекращения огня.

Напомним, 25 августа в штабе ООС рассказали об одной "неприцельной провокации". В тот же день в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2

Однако, по предварительным данным журналистов, 25 августа командира 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта ранило осколками от обстрела российских войск

21 августа на Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области. Позже командование бригады рассказало, что он погиб в результате неосторожного обращения с оружием

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