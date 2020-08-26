 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Война не закончится в этом году

Виталий Портников: Война не закончится в этом году


фото: President.gov.ua
Зеленский уверяет, что существуют шансы для окончания войны на Донбассе уже в этом году

Но Зеленский обманывает и самого себя, и своих избирателей. Никаких шансов для окончания войны нет ни в этом году, ни в обозримом будущем. При этом Украина - лишь часть войны, которую ведет путинский режим, а вовсе не ее центр.

Зеленский и его избиратели - люди, лишенные инстинкта государственников - просто не способны понять причин, из-за которых Путин ведет эту войну. Они не способны понять, почему в этой войне российского президента поддерживает большая часть его соотечественников. Для Путина война с Украиной - священная война. Война за возрождение Российской империей, частью территории которой являются украинские земли. Путину не нужен Донбасс. И даже Крым не так важен, как контроль над всей Украиной. И Донбасс, и Крым - это лишь часть инструментов по дестабилизации ситуации в нашей стране с целью ее поглощения. И обстрелы на Донбассе, и даже прекращение этих обстрелов на время - тоже часть инструментов. Не более того. И это нужно понимать. Как нужно понимать, что если нашей страной продолжат управлять безответственные популисты, если мы останемся заложниками инфантилизма избирателей Зеленского, Украина не сможет остановить войну и тем более ее выиграть.

Залог нашего успеха - в том, что мы лишь фрагмент краха Российской империи. Хочет того Зеленский или нет, ему придётся воевать долго и упорно. Хотят того избиратели Зеленского или нет, им придется воевать долго и упорно. Такова логика истории, которую не изменят никакие выборы, никакая безответственность 73 процентов. Конфликт с Россией - это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее.

Империя расползается на глазах. Путин пытается сшить ее кровавой нитью в Украине, а уже трещат швы в Беларуси. Опять пришьёт Беларусь - полыхнёт Северный Кавказ, окончательно уйдёт Казахстан. И так - без конца, до окончательного демонтажа империи, до ее превращения в национальное государство русского народа. Путин, как человек невежественный и его соотечественники, воспитанные в шовинизме, просто не могут осознать причин того, что происходит. Они верят, что это Запад не даёт им возвратить империю. И они воюют с Западом на нашей с вами земле. 

Но то, что мертво, умереть не может. Российская империя погибнет не потому, что мы сможем договориться с Путиным, а потому, что у Кремля не хватит сил для ее восстановления - а ничем другим в Москве заниматься просто не умеют. Москва обязательно надорвётся, хотим мы этого или нет. Но это произойдёт вовсе не в этом году и даже не в следующем. Впереди у украинцев - годы и годы Отечественной войны. 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать