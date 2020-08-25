Погибший 23 августа на фронте умер в результате неосторожного обращения с оружием, - командование бригады
25 августа, 2020, 14:23
25 августа командование 14 ОМБр заявило, что по результатам служебной проверки 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района погиб из-за неосторожного обращения с оружием
Об этом сообщает пресс-служба 14 Отдельной механизированной бригады в Facebook.
В бригаде заявили, что старший лейтенант Владимир Рудик по результатам предыдущей служебной проверки умер в результате неосторожного обращения с оружием.
- Напомним, 23 августа стало известно, что на Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области
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