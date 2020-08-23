На фронте погиб старший лейтенант из Тернопольщины
23 августа, 2020, 19:47
На Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Золотниковской ОТО, передает Еспресо.TV.
"Во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области трагически погиб Владимир Рудик", - отмечает по этому поводу сельский голова Дмитрий Бугай.
При каких именно обстоятельствах и когда погиб Владимир, еще неизвестно.
В связи с гибелью земляка в Золотниковской ОТО 22-24 августа объявлен траур.
Такое решение местные власти приняли 22 августа.
- Напомним, утром 23 августа на церемонии по случаю Дня государственного флага Украины президент Владимир Зеленский заявил, что "сегодня 28 дней, как у нас нет военных потерь".
- Начиная с 27 июля, на Донбассе действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня". По данным пресс-центра Операции Объединенных сил, россияне и наемники чуть ли не ежедневно ведут не многочисленные "провокационные" обстрелы, которые в большинстве случаев не является прицельными. Украинская сторона их взамен не отвечает.
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