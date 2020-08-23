На фронте погиб старший лейтенант из Тернопольщины

23 августа, 2020, 19:47

На Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Золотниковской ОТО, передает Еспресо.TV.

"Во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области трагически погиб Владимир Рудик", - отмечает по этому поводу сельский голова Дмитрий Бугай.

При каких именно обстоятельствах и когда погиб Владимир, еще неизвестно.

В связи с гибелью земляка в Золотниковской ОТО 22-24 августа объявлен траур.

Такое решение местные власти приняли 22 августа.

Напомним, утром 23 августа на церемонии по случаю Дня государственного флага Украины президент Владимир Зеленский заявил, что "сегодня 28 дней, как у нас нет военных потерь".

Начиная с 27 июля, на Донбассе действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня". По данным пресс-центра Операции Объединенных сил, россияне и наемники чуть ли не ежедневно ведут не многочисленные "провокационные" обстрелы, которые в большинстве случаев не является прицельными. Украинская сторона их взамен не отвечает.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb