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Espreso.tvОбществоСтрельба на Харьковщине: 14 задержанным сообщили о подозрении

Стрельба на Харьковщине: 14 задержанным сообщили о подозрении


фото: gp.gov.ua
14 задержанным объявили подозрения по факту нападения на автобус вблизи Люботина на трассе "Киев-Харьков"

Об этом сообщил начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко во время пресс-конференции 28 августа, сообщает Укринформ.

Он отметил, что 14 задержанным объявили о подозрении через нападение на автобус на трассе "Киев-Харьков" в Харьковской области.

Поэтому части задержанных объявили подозрение по статье "покушение на убийство", другим - инкриминируется "хулиганство".

"Не все покушались на убийство, мы видели те снимки, вы видели, кто-то просто кого-то толкал, а кто-то бросал коктейли Молотова, туда, в автобус", - сообщил Сокуренко.

Он отметил, что установлены личности еще 5 участников нападения, этих мужчин доставили в полицию для проведения следственных действий.

"Уже вчера нам было понятно, что эти 14 - это не все участники конфликта между радикалами, там еще есть люди, которые к этому имеют отношение, которые к этому причастны. Была проведена радиоразведка. На сегодняшнюю минуту у нас есть фамилии, адреса , телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношения. Некоторые из них уже задержаны сегодня, на эту минуту. Я могу сказать, что это пять ", - сказал правоохранитель.

Также у подозреваемых изъяли травматическое оружие и газовые пистолеты, газовые баллончики.

  • У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус , известно о двух раненых.
  • Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что обстрел автобуса произошел из-за конфликта представителей политических сил.
  • Трех мужчин, раненых в результате стрельбы, оперируют.
  • 14 человек задержали за нападение и обстрел автобуса на трассе "Киев-Харьков".

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