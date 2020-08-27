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Espreso.tvОбществоСтрельба на Харьковщине: произошел конфликт между представителями двух политсил, нападавшие задержаны, - Геращенко

Стрельба на Харьковщине: произошел конфликт между представителями двух политсил, нападавшие задержаны, - Геращенко


фото: twitter.com/AvakovArsen
Обстрел автобуса на трассе "Киев-Харьков" произошел из-за конфликта представителей политических сил

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму", - заявил Геращенко.

Он отрицает гибель кого-то из участников конфликта.

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"Машины, на которых были нападавшие - установлены. В результате действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших, только что задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал он.

Геращенко добавил, что все виновные будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Министр Арсен Аваков написал в Twitter о задержании нападавших.

"Зайки" в ряд - задержаны с мускулами и без мозгов, кто стрелял в таких же. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участников этих провокаций ждет жесткая реакция", - отметил министр.

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