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Espreso.tvОбществоСтрельба на Харьковщине: трех раненых оперируют, - горсовет Харькова

Стрельба на Харьковщине: трех раненых оперируют, - горсовет Харькова

Трое мужчин, раненых в результате стрельбы в автобус на трассе "Киев-Харьков" доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи Харькова, их оперируют

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы, передает Интерфакс-Украина.

"В неотложной трое пострадавших (мужчины), все в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют", - сообщил он.

  • У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус, известно о двух раненых.
  • Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что обстрел автобуса произошел из-за конфликта представителей политических сил.

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