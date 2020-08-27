Стрельба на Харьковщине: трех раненых оперируют, - горсовет Харькова
27 августа, 2020, 22:08
Трое мужчин, раненых в результате стрельбы в автобус на трассе "Киев-Харьков" доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи Харькова, их оперируют
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы, передает Интерфакс-Украина.
"В неотложной трое пострадавших (мужчины), все в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют", - сообщил он.
- У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус, известно о двух раненых.
- Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что обстрел автобуса произошел из-за конфликта представителей политических сил.
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