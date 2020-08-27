Стрельба на Харьковщине: число пострадавших возросло до четырех, 14 человек задержаны

27 августа, 2020, 22:41

14 человек задержали за нападение и обстрел автобуса на трассе "Киев-Харьков"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

Дело переквалифицировано на покушение на убийство пассажиров автобуса.



По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации "За Жизнь". Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его, разбили стекло и стреляли из пистолета резиновыми пулями.



Четверо пассажиров доставлены в больницу. У них огнестрельные ранения конечностей и ушибы.



Автомобили, на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Группа из 14 человек задержана.

У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус, известно о двух раненых.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что обстрел автобуса произошел из-за конфликта представителей политических сил.

Трех мужчин, раненых в результате стрельбы, оперируют .