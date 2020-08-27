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Espreso.tvОбществоСтрельба на Харьковщине: число пострадавших возросло до четырех, 14 человек задержаны

Стрельба на Харьковщине: число пострадавших возросло до четырех, 14 человек задержаны


фото: gp.gov.ua
14 человек задержали за нападение и обстрел автобуса на трассе "Киев-Харьков"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

Дело переквалифицировано на покушение на убийство пассажиров автобуса.

По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации "За Жизнь". Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его, разбили стекло и стреляли из пистолета резиновыми пулями.

Четверо пассажиров доставлены в больницу. У них огнестрельные ранения конечностей и ушибы.

Автомобили, на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Группа из 14 человек задержана.

  • У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус, известно о двух раненых.
  • Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что обстрел автобуса произошел из-за конфликта представителей политических сил.
  • Трех мужчин, раненых в результате стрельбы, оперируют .

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