Стрельба на Харьковщине: число пострадавших возросло до четырех, 14 человек задержаны
27 августа, 2020, 22:41
Дело переквалифицировано на покушение на убийство пассажиров автобуса.
14 человек задержали за нападение и обстрел автобуса на трассе "Киев-Харьков"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .
Дело переквалифицировано на покушение на убийство пассажиров автобуса.
По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации "За Жизнь". Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его, разбили стекло и стреляли из пистолета резиновыми пулями.
Четверо пассажиров доставлены в больницу. У них огнестрельные ранения конечностей и ушибы.
Автомобили, на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Группа из 14 человек задержана.
- У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус, известно о двух раненых.
- Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что обстрел автобуса произошел из-за конфликта представителей политических сил.
- Трех мужчин, раненых в результате стрельбы, оперируют .
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