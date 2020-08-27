На трассе "Киев-Харьков" обстреляли автобус с членами ОО "За жизнь", есть раненые
Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник в комментарии Hromadske.
По ее словам, никто не погиб, однако есть раненые.
"Пока не могу сказать, стреляли в автобус, или люди вышли и это произошло на улице. Местная полиция уже на месте, выясняют детали", - добавила она.
Пресс-служба сообщает, что обстоятельства стрельбы устанавливаются.
Установлено, что неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и остановили его.
После этого из "Мицусиби" вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли автобус, после чего скрылись.
В результате выстрелов двое активистов получили ранения.
Розыск стрелков осуществляется по специальной полицейской операции "Сирена".
Возбуждено дело по статье "хулиганство".
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