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Espreso.tvОбществоНа трассе "Киев-Харьков" обстреляли автобус с членами ОО "За жизнь", есть раненые

На трассе "Киев-Харьков" обстреляли автобус с членами ОО "За жизнь", есть раненые

У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус, известно о двух раненых

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник в комментарии Hromadske.

По ее словам, никто не погиб, однако есть раненые.

"Пока не могу сказать, стреляли в автобус, или люди вышли и это произошло на улице. Местная полиция уже на месте, выясняют детали", - добавила она.

Пресс-служба сообщает, что обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Установлено, что неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и остановили его.

После этого из "Мицусиби" вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли автобус, после чего скрылись.

В результате выстрелов двое активистов получили ранения.

Розыск стрелков осуществляется по специальной полицейской операции "Сирена".

Возбуждено дело по статье "хулиганство".

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