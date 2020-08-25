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Espreso.tvЭкономикаНБУ отнес банк "Аркада" к проблемным

НБУ отнес банк "Аркада" к проблемным


фото: inforesist
Национальный банк Украины отнес банк "Аркада" к категории проблемных, а также ввел за банком особый режим контроля и назначил куратора

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

По информации издания, правление НБУ решением от 6 августа №514-рш / БТ внесло АО "АКБ "Аркада" к категории проблемных. Об этом говорится в описательной части постановления Печерского суда от 19 августа со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который требовал и добился ареста комплекса помещений банка в качестве меры пресечения.

В документе также говорится, что решением правления НБУ от 06.08.2020 года №515-рш / БТ над деятельностью АО "АКБ" Аркада "введен особый режим контроля и назначен куратор.

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