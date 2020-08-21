В команде 6 зараженных: матч УПЛ перенесли из коронавируса
21 августа, 2020, 17:59
Матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" - "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
Футболисты отправлены на самоизоляцию. Во "Львове" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.
В ближайшее время руководство УПЛ примет решение и определит новую дату матча. Пока игра перенесена на неопределенное время. Для "Миная" это должен был быть дебютный поединок в высшем украинском дивизионе.
- Матч должен был состояться в субботу, 22 августа.
- 13 августа при итогам сезона, в украинскую премьер-лигу вышли "Минай" , "Рух" и "Ингулец".
- 14 августа стало известно, что "Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу.
- 19 августа футбольный клуб "Минай" презентовал новую эмблему .
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