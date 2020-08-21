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Espreso.tvСпортВ команде 6 зараженных: матч УПЛ перенесли из коронавируса

В команде 6 зараженных: матч УПЛ перенесли из коронавируса


фото: upl.ua
Матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" - "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

Футболисты отправлены на самоизоляцию. Во "Львове" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.

В ближайшее время руководство УПЛ примет решение и определит новую дату матча. Пока игра перенесена на неопределенное время. Для "Миная" это должен был быть дебютный поединок в высшем украинском дивизионе.

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