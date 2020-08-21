В команде 6 зараженных: матч УПЛ перенесли из коронавируса

21 августа, 2020, 17:59

Матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" - "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

Футболисты отправлены на самоизоляцию. Во "Львове" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.

В ближайшее время руководство УПЛ примет решение и определит новую дату матча. Пока игра перенесена на неопределенное время. Для "Миная" это должен был быть дебютный поединок в высшем украинском дивизионе.