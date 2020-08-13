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Espreso.tvСпортСезон в первой лиге завершен: известны команды, которые вышли в УПЛ

Сезон в первой лиге завершен: известны команды, которые вышли в УПЛ


фото: fcminaj.com
По итогам сезона, в украинскуюм премьер-лигу вышли "Минай" и "Ингулец"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Минай" завершил розыгрыш на первой строчке, набрав 62 балла. В последнем туре команда победила луцкую "Волынь" (1:0), которая тоже боролась за путевку в УПЛ.

Серебряные медали первой лиги достались "Ингульцу", в активе команды 60 баллов. В последней игре они сыграли вничью с "Балканами" (1:1).

Третьей командой, которая получит путевку в УПЛ, должен был стать "Агробизнес" из Волочиска, однако клуб не подал документы для аттестации в украинскую премьер-лигу и следующий сезон снова проведет в первой лиге.

Львовский "Рух", занявший четвертое место прошел аттестацию и имеет один матч в запасе. 10 августа они должны были сыграть против запорожского "Металлурга", однако гости отказались ехать на встречу. Скорее всего "Рух" получит техническую победу и займет место "Агробизнеса" в УПЛ.

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