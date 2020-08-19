Новичок УПЛ "Минай" представил новый логотип
Об этом сообщает официальный Instagram "Миная".
Вскоре клуб представит еще и новую игровую форму.
"Кроме выхода в УПЛ, в этом году наш клуб отмечает свое 5-летие! По случаю таких приятных событий наш менеджмент подготовил ряд обновлений. За 5 лет наш логотип неоднократно попадал в ТОП эмблем клубов украинского футбола и признавался одним из лучших. Мы оставили основные элементы лого, но одновременно придали ему легкость. Кроме айдентики и всей визуальной части, обновлен и дизайн клубной атрибутики и экипировки команды", - говорится в заявлении клуба.
"Минай" только один сезон провел в первой лиге и сразу выиграл турнир. Население одноименного села, которое представляет футбольный клуб - около 3 тысяч человек. Населенный пункт находится в Закарпатской области, недалеко от Ужгорода.
- 14 августа стало известно, что "Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу.
- 13 августа при итогам сезона, в украинскую премьер-лигу вышли "Минай" , "Рух" и "Ингулец".
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