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Espreso.tvСпортНовичок УПЛ "Минай" представил новый логотип

Новичок УПЛ "Минай" представил новый логотип


фото: instagram.com/minaj_footballclub
Футбольный клуб "Минай", который в этом году будет выступать в Украинской Премьер-лиге, представил новую эмблему

Об этом сообщает официальный Instagram "Миная".

Вскоре клуб представит еще и новую игровую форму.

"Кроме выхода в УПЛ, в этом году наш клуб отмечает свое 5-летие! По случаю таких приятных событий наш менеджмент подготовил ряд обновлений. За 5 лет наш логотип неоднократно попадал в ТОП эмблем клубов украинского футбола и признавался одним из лучших. Мы оставили основные элементы лого, но одновременно придали ему легкость. Кроме айдентики и всей визуальной части, обновлен и дизайн клубной атрибутики и экипировки команды", - говорится в заявлении клуба.

"Минай" только один сезон провел в первой лиге и сразу выиграл турнир. Население одноименного села, которое представляет футбольный клуб - около 3 тысяч человек. Населенный пункт находится в Закарпатской области, недалеко от Ужгорода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный FC Minaj (@minaj_footballclub)

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