УПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В этом сезоне Украину в еврокубках представят донецкий "Шахтер" (групповой раунд Лиги чемпионов), киевское "Динамо" (квалификационный раунд Лиги чемпионов), луганская "Заря" (групповой раунд Лиги Европы), черниговская «Десна» (квалификационный раунд Лиги Европы) и Ковалевский "Колос" (квалификационный раунд Лиги Европы).
Сразу трое команд дебютируют УПЛ. Речь идет о "Ингулец" из пгт Петрово, "Минай" из одноименного села в Закарпатской области и львовский "Рух".
Украинская Премьер-лига
1-й тур
21 августа, пятница
17:00 "Олимпик" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:00 "Шахтер" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
22 августа, суббота
14:00 "Львов" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Десна" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Александрия" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
23 августа, воскресенье
14:00 "Ингулец" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Ворскла" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 19 августа стало известно, что в заявку киевского "Динамо" на новый сезон Украинской Премьер-лиги попал 71 футболист.
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