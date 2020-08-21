УПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины по футболу

21 августа, 2020, 07:55

В 1-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против донецкого "Олимпика", а "Шахтер" с ковалевским "Колосом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В этом сезоне Украину в еврокубках представят донецкий "Шахтер" (групповой раунд Лиги чемпионов), киевское "Динамо" (квалификационный раунд Лиги чемпионов), луганская "Заря" (групповой раунд Лиги Европы), черниговская «Десна» (квалификационный раунд Лиги Европы) и Ковалевский "Колос" (квалификационный раунд Лиги Европы).

Сразу трое команд дебютируют УПЛ. Речь идет о "Ингулец" из пгт Петрово, "Минай" из одноименного села в Закарпатской области и львовский "Рух".

Украинская Премьер-лига

1-й тур

21 августа, пятница

17:00 "Олимпик" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:00 "Шахтер" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

22 августа, суббота

14:00 "Львов" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Десна" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Александрия" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

23 августа, воскресенье

14:00 "Ингулец" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19 августа стало известно, что в заявку киевского "Динамо" на новый сезон Украинской Премьер-лиги попал 71 футболист.