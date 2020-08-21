 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com
В 1-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против донецкого "Олимпика", а "Шахтер" с ковалевским "Колосом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В этом сезоне Украину в еврокубках представят донецкий "Шахтер" (групповой раунд Лиги чемпионов), киевское "Динамо" (квалификационный раунд Лиги чемпионов), луганская "Заря" (групповой раунд Лиги Европы), черниговская «Десна» (квалификационный раунд Лиги Европы) и Ковалевский "Колос" (квалификационный раунд Лиги Европы).

Сразу трое команд дебютируют УПЛ. Речь идет о "Ингулец" из пгт Петрово, "Минай" из одноименного села в Закарпатской области и львовский "Рух".

Украинская Премьер-лига

1-й тур

21 августа, пятница

17:00 "Олимпик" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:00 "Шахтер" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

22 августа, суббота

14:00 "Львов" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Десна" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Александрия" - "Мариуполь",   прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

23 августа, воскресенье

14:00 "Ингулец" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" - "Рух",   прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать