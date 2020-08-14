Первую лигу Украины по футболу впервые выиграл сельский клуб

14 августа, 2020, 12:13

"Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу

Об этом сообщает ua-football.com.

"Минай" только один сезон провел в первой лиге и сразу выиграл турнир. В следующем сезоне УПЛ сыграют сразу трое сельских клубов. Конкуренцию команде Василия Кобина составят Ковалевский "Колос" и петровский "Ингулец".

Населения Миная - около 3 тысяч человек. Село находится в Закарпатские области недалеко от Ужгорода.

13 августа при итогам сезона, в украинском премьер-лигу вышли "Минай" , "Рух" и "Ингулец".