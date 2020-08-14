 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПервую лигу Украины по футболу впервые выиграл сельский клуб

Первую лигу Украины по футболу впервые выиграл сельский клуб


фото: ffz.org.ua
"Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу

Об этом сообщает ua-football.com.

"Минай" только один сезон провел в первой лиге и сразу выиграл турнир. В следующем сезоне УПЛ сыграют сразу трое сельских клубов. Конкуренцию команде Василия Кобина составят Ковалевский "Колос" и петровский "Ингулец".

Населения Миная - около 3 тысяч человек. Село находится в Закарпатские области недалеко от Ужгорода.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать