Первую лигу Украины по футболу впервые выиграл сельский клуб
14 августа, 2020, 12:13
"Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу
Об этом сообщает ua-football.com.
"Минай" только один сезон провел в первой лиге и сразу выиграл турнир. В следующем сезоне УПЛ сыграют сразу трое сельских клубов. Конкуренцию команде Василия Кобина составят Ковалевский "Колос" и петровский "Ингулец".
Населения Миная - около 3 тысяч человек. Село находится в Закарпатские области недалеко от Ужгорода.
- 13 августа при итогам сезона, в украинском премьер-лигу вышли "Минай" , "Рух" и "Ингулец".
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