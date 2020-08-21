Двое игроков "Шахтера" перешли в клуб-новичок УПЛ "Минай"
21 августа, 2020, 08:45
Закарпатский "Минай" подписал с "Шахтером" соглашение об аренде Кирилла Меличенка и Дмитрия Павлыша
Об этом сообщает официальный сайт " Прохожу ".
21-летние защитники проведут этот сезон в "Минае". Финансовые условия аренды не сообщаются.
Меличенко и Павлыш готовятся дебютировать за закарпатский клуб уже в эту субботу. 22 августа команда Василия Кобина проведет матч первого тура УПЛ против "Львова". Начало встречи в 14:00.
- 13 августа при итогам сезона, в украинском премьер-лигу вышли "Минай" , "Движение" и "Ингулец".
- 14 августа стало известно, что "Минай" стал первым сельским клубом , который выиграл первую лигу Украины по футболу.
- 19 августа футбольный клуб "Минай" презентовал новую эмблему .
- 19 августа вингер Денис Кожанов стал игроком "Прохожу" , который впервые в своей истории вышел в Украинскую Премьер-лигу.
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