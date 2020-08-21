 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДвое игроков "Шахтера" перешли в клуб-новичок УПЛ "Минай"

Двое игроков "Шахтера" перешли в клуб-новичок УПЛ "Минай"


фото: fcminaj.com
Закарпатский "Минай" подписал с "Шахтером" соглашение об аренде Кирилла Меличенка и Дмитрия Павлыша

Об этом сообщает официальный сайт " Прохожу ".

21-летние защитники проведут этот сезон в "Минае". Финансовые условия аренды не сообщаются.

Меличенко и Павлыш готовятся дебютировать за закарпатский клуб уже в эту субботу. 22 августа команда Василия Кобина проведет матч первого тура УПЛ против "Львова". Начало встречи в 14:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать