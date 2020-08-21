Двое игроков "Шахтера" перешли в клуб-новичок УПЛ "Минай"

21 августа, 2020, 08:45

Закарпатский "Минай" подписал с "Шахтером" соглашение об аренде Кирилла Меличенка и Дмитрия Павлыша

Об этом сообщает официальный сайт " Прохожу ".

21-летние защитники проведут этот сезон в "Минае". Финансовые условия аренды не сообщаются.

Меличенко и Павлыш готовятся дебютировать за закарпатский клуб уже в эту субботу. 22 августа команда Василия Кобина проведет матч первого тура УПЛ против "Львова". Начало встречи в 14:00.