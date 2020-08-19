Экс-футболист сборной Украины перешел в команду-новичок УПЛ
Об этом сообщает официальный сайт "Миная".
Опытный футболист уже готовится с командой и может дебютировать за "Минай" в первом туре УПЛ в игре против "Львова".
Футболист покинул луцкую "Волынь" после невыхода команды в УПЛ. В интересах Кожанова продолжить карьеру в команде, которая выступает в высшем украинском дивизионе.
В прошлом сезоне Денис Кожанов провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Футболист стал лучшим бомбардиром и ассистентом первой лиги.
Форвард хорошо известен украинским фанатам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты", "Севастополь" и "Мариуполь".
В активе Дениса Кожанова 4 матча за сборную Украины по футболу.
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