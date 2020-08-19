Экс-футболист сборной Украины перешел в команду-новичок УПЛ

19 августа, 2020, 22:40

Вингер Денис Кожанов стал игроком "Миная", который впервые в своей истории вышел в Украинскую Премьер-лигу

Об этом сообщает официальный сайт "Миная".

Опытный футболист уже готовится с командой и может дебютировать за "Минай" в первом туре УПЛ в игре против "Львова".

Футболист покинул луцкую "Волынь" после невыхода команды в УПЛ. В интересах Кожанова продолжить карьеру в команде, которая выступает в высшем украинском дивизионе.

В прошлом сезоне Денис Кожанов провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Футболист стал лучшим бомбардиром и ассистентом первой лиги.

Форвард хорошо известен украинским фанатам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты", "Севастополь" и "Мариуполь".

В активе Дениса Кожанова 4 матча за сборную Украины по футболу.