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Espreso.tvОбществоГлаву ОАСК Вовка могут отстранить от должности, - Холодницкий

Главу ОАСК Вовка могут отстранить от должности, - Холодницкий


фото: fb
Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка могут отстранить от должности

Об этом заявил на брифинге председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает РБК-Украина .

Вовк является подозреваемым по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

"Есть подозрение, врученное в соответствии с законом, сейчас принимается решение об отстранении от должности", - сказал Холодницкий.

  • Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
  • Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
  • Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове на допрос 17-18 августа.
  • Вовк 17 августа прибыл в Национальный антикоррупционного бюро на допрос, который не состоялся .
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