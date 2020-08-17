Главу ОАСК Вовка могут отстранить от должности, - Холодницкий

17 августа, 2020, 14:53

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка могут отстранить от должности

Об этом заявил на брифинге председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает РБК-Украина .

Вовк является подозреваемым по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

"Есть подозрение, врученное в соответствии с законом, сейчас принимается решение об отстранении от должности", - сказал Холодницкий.