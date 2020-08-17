Главу ОАСК Вовка могут отстранить от должности, - Холодницкий
17 августа, 2020, 14:53
Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка могут отстранить от должности
Об этом заявил на брифинге председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает РБК-Украина .
Вовк является подозреваемым по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
"Есть подозрение, врученное в соответствии с законом, сейчас принимается решение об отстранении от должности", - сказал Холодницкий.
- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
- Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове на допрос 17-18 августа.
- Вовк 17 августа прибыл в Национальный антикоррупционного бюро на допрос, который не состоялся .
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