Судья ОАСК Вовк получил повестку НАБУ о вызове на допрос

12 августа, 2020, 16:08

Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове на допрос 17-18 августа

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот и я сегодня проверил силу соцсетей. Как только утром я расписал для НАБУ алгоритм действий в соответствии с буквой закона, а также написал, где меня можно найти, то представители Бюро быстро примчались. Пришли в ОАСК по-тихому, без пиара. Оказывается, если хотят, то могут даже соблюдать нормы УПК. A теперь сообщаю официально: мне сегодня вручили повестки на 17-18 августа. Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов! А в НАБУ готовы отвечать за то, что они творили в последний месяц?" - отметил Вовк.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах.

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