Судья Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но не нашел следователя и пошел

17 августа, 2020, 11:14

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сегодня утром прибыл в Национальное антикоррупционное бюро на допрос, который не состоялся

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в 8:00 утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и совершенно незаконно будто объявляли меня" в розыск ". Я как законопослушный гражданин пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого", - говорится в посте Вовка.

По его словам, следователя на месте не было.

"Попытки моих адвокатов позвонить и выяснить, почему он игнорирует собственный запах, не имели успеха - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы пошли", - добавил Вовк.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .

Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове на допрос 17-18 августа. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3214136