Судья Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но не нашел следователя и пошел
17 августа, 2020, 11:14
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сегодня утром прибыл в Национальное антикоррупционное бюро на допрос, который не состоялся
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня в 8:00 утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и совершенно незаконно будто объявляли меня" в розыск ". Я как законопослушный гражданин пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого", - говорится в посте Вовка.
По его словам, следователя на месте не было.
"Попытки моих адвокатов позвонить и выяснить, почему он игнорирует собственный запах, не имели успеха - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы пошли", - добавил Вовк.
- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
- Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове на допрос 17-18 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор