Коронавирус обнаружили еще в 232 жителей Киева. 16 из них - дети
Об этом утром 15 августа 2020 заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .
"Вирус, к сожалению, не отступает. Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 232 жителей Киева. 16 из них - дети. Один случай - летальный. Всего в нашем городе коронавирус унес жизни 151 человека. на сегодня в столице уже 10392 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ", - приводит слова Кличко пресс-служба Киевской городской дереавнои администрации.
Среди заболевших: 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет. И 6 девушек от 3 до 15 лет. 94 человека в возрасте от 18 до 93 лет. И 10 ребят от 8 до 17 лет.
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Заболели в том числе и 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3373 жители Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40. В Днепровском - 34. Но в Дарницком районе - 33 случая", - отметил мэр.
"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа. Призываю всех соблюдать правила и быть осторожными! Давайте вместе не позволим вируса взять верх над ситуацией! Берегите себя! ", - подчеркнул Кличко.
- Напомним, сегодня, 15 августа, зарегистрировано новый антирекорд Covid-19 в Украине - 1847 новых зараженных.
- Вчера, 14 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.
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