Коронавирус обнаружили еще в 232 жителей Киева. 16 из них - дети

15 августа, 2020, 11:08

Заболевания коронавирусом обнаружили еще в 232 жителей Киева. 16 из них - дети

Об этом утром 15 августа 2020 заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Вирус, к сожалению, не отступает. Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 232 жителей Киева. 16 из них - дети. Один случай - летальный. Всего в нашем городе коронавирус унес жизни 151 человека. на сегодня в столице уже 10392 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ", - приводит слова Кличко пресс-служба Киевской городской дереавнои администрации.

Среди заболевших: 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет. И 6 девушек от 3 до 15 лет. 94 человека в возрасте от 18 до 93 лет. И 10 ребят от 8 до 17 лет.

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Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3373 жители Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40. В Днепровском - 34. Но в Дарницком районе - 33 случая", - отметил мэр.

"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа. Призываю всех соблюдать правила и быть осторожными! Давайте вместе не позволим вируса взять верх над ситуацией! Берегите себя! ", - подчеркнул Кличко.

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