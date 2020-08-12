Венедиктова отменила закрытие дела Бахматюка о завладении 1,2 млрд грн стабкредита НБУ для VAB-банка, - СМИ

12 августа, 2020, 18:22

По информации журналистов, генпрокурор Ирина Венедиктова отменила собственное постановление от 26 июня о закрытии дела Бахматюка

Об этом журналисту издания "Слово и Дело" Олегу Новикову сообщили источники в в органах правопорядка.

По информации Новикова, генпрокурор Ирина Венедиктова вынесла постановление об отмене своего же решения о закрытии дела Олега Бахматюка в деле по подозрению в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита от НБ для VAB-банка в 2014 году.

Напомним, 22 ноября 2019 года МВД Украины внесло экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти по подозрению в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита от НБУ в 2014 году.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка

5 июня Печерской районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-зампредседателя НБУ Александра Писарука и олигарха Олега Бахматюка

26 июня Венедиктова выполнила решение Печерского районного суда города Киева и отменила постановление первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком

29 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу Специальной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства против VAB-банк Олега Бахматюка

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