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Espreso.tvОбществоВенедиктова отменила закрытие дела Бахматюка о завладении 1,2 млрд грн стабкредита НБУ для VAB-банка, - СМИ

Венедиктова отменила закрытие дела Бахматюка о завладении 1,2 млрд грн стабкредита НБУ для VAB-банка, - СМИ


фото: suspilne
По информации журналистов, генпрокурор Ирина Венедиктова отменила собственное постановление от 26 июня о закрытии дела Бахматюка

Об этом журналисту издания "Слово и Дело" Олегу Новикову сообщили источники в в органах правопорядка.

По информации Новикова, генпрокурор Ирина Венедиктова вынесла постановление об отмене своего же решения о закрытии дела Олега Бахматюка в деле по подозрению в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита от НБ для VAB-банка в 2014 году.

  • Напомним, 22 ноября 2019 года МВД Украины внесло экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти по подозрению в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита от НБУ в 2014 году.
  • 28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка
  • 5 июня Печерской районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-зампредседателя НБУ Александра Писарука и олигарха Олега Бахматюка
  • 26 июня Венедиктова выполнила решение Печерского районного суда города Киева и отменила постановление первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком
  • 29 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу Специальной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства против VAB-банк Олега Бахматюка

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