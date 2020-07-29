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Espreso.tvОбществоВАКС отменил закрытие дела Бахматюка о завладении VAB-банком рефинансированием НБУ на 1,2 млрд грн

ВАКС отменил закрытие дела Бахматюка о завладении VAB-банком рефинансированием НБУ на 1,2 млрд грн

29 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу САП и отменила закрытие уголовного производства против VAB-банк Олега Бахматюка

Об этом сообщает "Слово и Дело".

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу САП об отмене закрытия производства о завладении 1,2 млрд грн рефинансирования НБУ VAB-банком.

По словам начальника отдела САП Сергея Козачины, коллегия судей удовлетворила их жалобу и отменил решение Печерского суда, которым обязали Офис генерального прокурора закрыть дело VAB-банка.

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Прокурор добавил, что апелляционная палата ВАКС закрыла производство по жалобе адвоката одного из подозреваемых.

  • Напомним, 22 ноября 2019 года МВД Украины внесло экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти по подозрению в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита от НБУ в 2014 году.
  • 28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка
  • 5 июня Печерской районный суд. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и олигарха Олега Бахматюка
  • 26 июня Венедиктова выполнила решение Печерского районного суда города Киева и отменила постановление первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком

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