Антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка

28 мая, 2020, 22:07

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка

Об этом сообщает Апелляционная палата ВАКС.

Была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.

"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания, не позднее чем через 48 часов, будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения.

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