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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка

Антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка

Об этом сообщает Апелляционная палата ВАКС.

Была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.

"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания, не позднее чем через 48 часов, будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения.

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  • Напомним, в ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск, его подозревают в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита в 2014 году.
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