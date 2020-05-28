Антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка
Об этом сообщает Апелляционная палата ВАКС.
Была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.
"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Читайте также: Экс-президента "Укрстроя" отправили под арест: сумму залога увеличили до 100 млн грн
Сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания, не позднее чем через 48 часов, будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, в ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск, его подозревают в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита в 2014 году.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-