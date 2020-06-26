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Espreso.tvОбществоГенпрокуратура закрыла дело против Писарука и Бахматюка

Генпрокуратура закрыла дело против Писарука и Бахматюка


фото: suspilne
Офис Генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда города Киева и отменил постановление первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком

Это решение обжалованию не подлежит, об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook .

"25 июня Офис Генерального прокурора выполнил решение суда, так как решение, постановление и определение суда подлежат исполнению всеми субъектами на всей территории Украины. Статья 129-1 Конституции Украины отмечает, что судебное решение является обязательным для исполнения", - пишет Венедиктова.

Решение прокуратуры прокомментировал и бизнесмен Олег Бахматюк: "Генеральная прокуратура Украины наконец поставила точку в так называемом "деле Писарука и Бахматюка ". Было выполнено законное решение Печерского районного суда Киева, который признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Касько, который с нарушением требований УПК и нарушением процессуальных сроков восстановил давно расследованное несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело. То, что восстановление надуманного дела было неслучайным, было понятно и профессиональным экспертам, и экономическом сообществе, как в Украине, так и за рубежом. Фактически это был результат сговора экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника, каждый из которых имел свои мотивы уничтожить мою компанию ".

Бизнесмен считает, что "Генеральная прокуратура сделала большой шаг в деле восстановления справедливости в отношении компании, в которой работают десятки тысяч людей, которая производит национальный продукт и платит значительные средства в бюджет. Решение о закрытии этого дела дает возможность мне, как акционеру, вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов. Следующий шаг должна сделать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая обязана отменить все процессуальные действия, которые были предприняты на основании сфабрикованного дела, ведь дело закрыто, и такие следственные действия являются незаконными. САП обязана выполнить законное решение суда и остановить террор компании, которая несла поэтому экономические убытки ".

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банка в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

 

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