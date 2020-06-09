Дело против Писарука и Бахматюка было восстановлено незаконно. Генпрокурор должен выполнить решение суда, которое не подлежит обжалованию (ДОКУМЕНТ)

9 июня, 2020, 13:45

5 июня Печерской районный суд г. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Каська, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка

Своим решением суд обязал генерального прокурора немедленно отменить постановление Каська.

Суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора и признал противоправным нерассмотрение ходатайства об отмене постановления Виталия Каська как таковой, которая была вынесена незаконно. Речь идет о постановлении о восстановлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления. Во исполнение решения суда генпрокурор должен отменить постановление. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк сделал заявление относительно этого решения Печерского суда, в котором сообщил, что незаконное постановление о возбуждении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместитель генпрокурора Касько подписал с прямого указания Андрея Богдана, бывшего председателя Офиса президента. "Мы неоднократно заявляли, что это постановление было вынесено Касько с нарушением всех норм и принципов права. Это было подтверждено также выводами целого ряда ведущих экспертов. В конце суд окончательно поставил точку и остановил этот беспредел - решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. В незаконном решении Каська была очевидна политическая мотивированность. Речь идет о преследовании, гонения лично меня и моей компании группой людей, которые используют власть в своих, а не государственных интересах. Это постановление было вынесено Касько в сговоре с экс-главой Офиса президента Богданом и директором НАБУ Артемом Сытником, который действовал по мотивам личной мести. Это незаконное решение Каська сделало заложником большую и важную для экономики страны компанию, которая дает достойную работу 27000 украинцам, которая за последние три года уплатила 7,7 млрд налогов и создает 1% ВВП нашей страны ", - пишет Бахматюк .

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевое использование средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банка в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.