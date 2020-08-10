Взрыв в Бейруте: правительство Ливана уходит в отставку
10 августа, 2020, 18:13
Кабинет премьер-министра Ливана ушел в отставку из-за взрывов в Бейруте
Об этом заявил министр здравоохранения Хамад Хасан, передает Al Arabiya.
"Премьер Диаб вскоре объявит об отставке правительства", - заявил Хасан.
Он добавил, что Диаб отправится в президентский дворец, чтобы подать в отставку от имени всех министров
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
- По состоянию на 9 августа, число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 220.
- В городе вспыхнули антиправительственные протесты.
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