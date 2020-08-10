Взрыв в Бейруте: правительство Ливана уходит в отставку

10 августа, 2020, 18:13

Кабинет премьер-министра Ливана ушел в отставку из-за взрывов в Бейруте

Об этом заявил министр здравоохранения Хамад Хасан, передает Al Arabiya.

"Премьер Диаб вскоре объявит об отставке правительства", - заявил Хасан.

Он добавил, что Диаб отправится в президентский дворец, чтобы подать в отставку от имени всех министров