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Espreso.tvОбществоВзрыв в Бейруте: правительство Ливана уходит в отставку

Взрыв в Бейруте: правительство Ливана уходит в отставку


фото: reuters
Кабинет премьер-министра Ливана ушел в отставку из-за взрывов в Бейруте

Об этом заявил министр здравоохранения Хамад Хасан, передает Al Arabiya.

"Премьер Диаб вскоре объявит об отставке правительства", - заявил Хасан.

Он добавил, что Диаб отправится в президентский дворец, чтобы подать в отставку от имени всех министров

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